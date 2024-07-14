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İsrail Güçleri BM Okuluna Saldırdı: 14 Sivil Hayatını Kaybetti

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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bir okula düzenlediği saldırıda, 14 sivil hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bir okula düzenlediği saldırıda, 14 sivil hayatını kaybetti.
İsrail Gazze Şeridi'nde kanlı saldırılarına devam ediyor. Bölgede ateşkes müzakereleri sürerken, bir yandan da sivilleri katleden İsrail güçleri, barış sağlanmaması için her şeyi yapıyor. Güneydeki Han Yunus kentinde dün düzenlenen ve 90 sivilin ölümüne neden olan İsrail saldırısının ardından bugün yine siviller katledildi. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nde bir kez daha Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bir okulu hedef aldı. Bombardımandan kaçan yüzlerce yerinden edilmiş sivilin sığındığı okula düzenlenen saldırıda 14 Filistinli hayatını kaybederken, 70 Filistinli de yaralandı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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