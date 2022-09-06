İsrail güçleri 1 Filistinliyi öldürdü, 16 kişiyi yaraladı 3. Sayfa Haberleri - İsrail güçleri 1 Filistinliyi öldürdü, 16 kişiyi yaraladı Filistin'in Cenin kentinde, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 1 Filistinli genç hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. - İsrail güçleri 1 Filistinliyi öldürdü, 16 kişiyi yaraladı CENİN - Filistin'in Cenin kentinde, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 1 Filistinli genç hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. İsrail güçleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Cenin kentine baskın düzenleyerek kentin tüm girişlerini kapattı. İsrail askerleri 29 daireden oluşan bir binayı kuşatarak binadakileri dışarı çıkmaya zorladı. İsrail askerleri, daha sonra, geçtiğimiz Nisan ayında Tel Aviv'de 3 İsrailliyi öldüren Raad Hazem'in ailesine ait bir daireye zarar verdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrailli askerler ve Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda açılan ateş sonucu Filistinli Muhammed Musa Sabana'nın hayatını kaybettiğini, 16 kişinin ise yaralandığını açıkladı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah Filistin İsrail 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İsrail güçleri 1 Filistinliyi öldürdü, 16 kişiyi yaraladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.