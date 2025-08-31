İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'den Hamas Tehdidi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hamas liderlerine yönelik tehditlerde bulunarak, 'Yönetici kadronun büyük bölümü yurtdışında ve onlara ulaşacağız' dedi. Açıklamaları, İsrail ordusunun Yemen, Lübnan ve Suriye'deki operasyonlarına dikkat çekti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hamas liderlerini tehdit ederek, "Hamas'ın yönetici kadrosunun büyük bölümü yurtdışında ve onlara da ulaşacağız" dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Kuzey Komutanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Zamir, İsrail ordusunun "tüm alanlarda" tehditleri hedef almaya devam edeceğini belirterek, "İsrail ordusu, tüm alanlarda her zaman inisiyatif ve operasyonel üstünlükle saldırgan bir şekilde hareket ediyor" dedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'ye yönelik saldırının İsrail ordusunun Yemen, Lübnan, Suriye ve diğer ülkelerde gerçekleştirdiği bir dizi önemli saldırının devamı olduğunu aktaran Zamir, "Hamas'ın yönetici kadrosunun büyük bölümü yurtdışında ve onlara da ulaşacağız" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve İsrail ordusu, Ubeyde'nin dün Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü öne sürmüştü. Hamas, henüz Ubeyde'nin akıbetiyle ilgili açıklama yapmadı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
