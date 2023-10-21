İsrail, gece boyu Gazze Şeridi'ni vurdu: 21 ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda en az 21 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ni ayrım gözetmeksizin 15 gündür vuruyor. Yerel kaynaklar, İsrail'in gece saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin birçok bölgesini hedef aldığını, en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı. Refah'ın El Selam mahallesindeki 3 katlı binaya düzenlenen saldırıda 2, Refah'ın batısında 2 katlı bir evin hedef alındığı saldırıda ise 3'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de ise İsrail savaş uçağının bir eve gerçekleştirdiği saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. - GAZZE