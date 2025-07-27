İsrail, Gazze'ye Yardım Götüren Hanzala Gemisine Müdahale Etti

Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan (FFC) yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Hanzala gemisine müdahale ettiği ve gemi ile irtibatın kesildiği bildirildi. Gemide bulunan 21 insan hakları savunucusunun İsrail güçleri tarafından alıkonulduğu kaydedildi.

Gazze'deki sivillerin açlık ve susuzlukla mücadelesi sürerken, İsrail'den uluslararası toplumun tepkisini çekecek bir hamle daha geldi. İsrail ordusu, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan yola çıkan ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Hanzala gemisine müdahale etti. Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan (FFC) yapılan açıklamada, 12 ülkeden 21 insan hakları savunucusunu taşıyan Hanzala gemisi ile irtibatın kesildiği belirtilerek, "İşgalciler Filistin saatiyle 23.43'te Hanzala'nın kameralarını kapattılar ve gemiyle tüm iletişimimiz kesildi. Silahsız olan gemi, İsrail güçleri tarafından durdurulduğunda hayat kurtaracak malzemeler taşıyordu" denildi. İsrail'in Hanzala gemisini Gazze açıklarında, Filistin karasuları dışındaki uluslararası sularda, deniz hukukunu ihlal ederek durdurduğu vurgulanan açıklamada, "Hanzala, Gazze'deki Filistinliler için bebek maması, çocuk bezi, gıda ve ilaç da dahil olmak üzere kritik öneme sahip insani yardım malzemeleri taşıyordu. Askeri olmayan tüm yük, İsrail'in yasadışı ve kasıtlı ablukası nedeniyle açlık ve tıbbi çöküşle karşı karşıya olan nüfusa doğrudan dağıtılmak üzere hazırlanmıştı" ifadelerine yer verildi.

İsrail geminin karaya çekildiğini açıkladı

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, İsrail donanmasının Hanzala gemisine el koyduğu belirtilerek geminin "İsrail karasularına yasadışı şekilde girmesinin engellendiği" iddia edildi. Hanzala gemisinin karaya çekildiği aktarılarak, Gazze'ye yönelik ablukayı delmeye yönelik girişimlerin tehlikeli ve yasa dışı olduğu savunuldu.

İtalya'dan yola çıkmıştı

İsrail işgali altındaki Filistin'in direnişini ve Filistinli çocukları yansıtan simgesel bir çizgi karakter olan Hanzala'nın adını taşıyan gemi, 20 Temmuz Pazar günü İtalya'nın güneyinden ayrılarak Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

İsrail, Madleen gemisine de müdahale etmişti

İsrail, Gazze'ye yardım götüren bir diğer FFC gemisi Madleen'i de Gazze açıklarına 110 deniz mili mesafede, uluslararası sularda alıkoymuştu. Gemide bulunanlar tutuklanarak İsrail'e götürülmüş ve daha sonra sınır dışı edilmişti. - ROMA