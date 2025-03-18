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İsrail Gazze'ye Saldırı Başlattı: En Az 230 Ölü

İsrail Gazze'ye Saldırı Başlattı: En Az 230 Ölü
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İsrail hükümeti, rehinelerin serbest bırakılması hedefiyle Gazze Şeridi'nde geniş çaplı saldırı başlattığını duyurdu. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, saldırılarda en az 230 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da bulunduğunu bildirdi.

İsrail hükümeti, tüm rehinelerin serbest bırakılması da dahil belirlenen savaş hedeflerine ulaşmak için Gazze Şeridi'ne saldırı başlatıldığını açıkladı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 230 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırı başlattı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, bundan sonra Hamas'a karşı artan bir kararlılıkla hareket edileceği belirtilerek, "Hafta sonu İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından sunulan operasyon planı İsrail liderliği tarafından onaylandı. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, IDF'ye Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdi" ifadeleri kullanıldı. Bu doğrultuda Gazze Şeridi'ne saldırı başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "IDF şu anda, yaşayan ve ölen tüm rehinelerin serbest kalması da dahil, siyasi kademe tarafından belirlenen savaş hedeflerine ulaşmak için Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine saldırmaktadır" denildi.

Dehşet anları kameralara yansıdı

Filistin Sivil Savunma Teşkilatı'ndan edinilen bilgilere göre ise, saldırılarda en az 230 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğu açıklanırken, yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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