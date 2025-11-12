Haberler

İsrail, Gazze'ye İnsani Yardım Kamyonlarının Girişine İzin Verdi

Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması çerçevesinde Zikim Geçiş Noktası'nın insani yardım kamyonlarına açıldığını açıkladı. Yardımlar, kapsamlı güvenlik kontrollerinin ardından BM ve uluslararası kuruluşlar tarafından teslim edilecek.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, "Siyasi kademenin bir talimatı doğrultusunda, bugün Zikim Geçiş Noktası, Gazze Şeridi'ne insani yardım kamyonlarının girişine açıldı" denildi.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması uygulanmaya devam ediyor. Anlaşma kapsamında esir takaslarının yapılmasının yanı sıra bölgeye insani yardımların girişi de sürüyor. Uluslararası kuruluşlardan yardım geçişlerinin artırılması çağrıları yapılırken, İsrail savaş sırasında kapattığı bir geçişi daha açtı. İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, "Siyasi kademenin bir talimatı doğrultusunda, bugün Zikim Geçiş Noktası, Gazze Şeridi'ne insani yardım kamyonlarının girişine açıldı" denildi.

Açıklamada, "Yardımlar, Savunma Bakanlığı Kara Sınır Kapıları İdaresi tarafından yapılan kapsamlı güvenlik kontrollerinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlar tarafından teslim edilecek" ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), geçiş noktasının 12 Eylül'de kapatıldığını ve o tarihten bu yana hiçbir yardım grubunun malzeme ithal edemediğini açıklamıştı. - TEL AVİV

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
