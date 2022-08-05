İsrail Gazze Şeridi'ni vurdu: 4 ölü, 19 yaralı

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'deki Filistin İslami Cihat Örgütü'nün doğrudan tehditlerinin ardından Gazze Şeridi'ni vuruyor. Sivil yerleşim noktasında özel durum ilan edildi" ifadeleri kullanıldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

İsrail Savunma Bakanlığı, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün artan saldırı tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi'nin vurulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'deki Filistin İslami Cihat Örgütü'nün doğrudan tehditlerinin ardından Gazze Şeridi'ni vuruyor. Sivil yerleşim noktasında özel durum ilan edildi" dendi.

İsrail sivilleri hedef aldı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda aralarında 4 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 19 kişinin yaralandığını bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sivil yerleşim alanlarının vurulduğu ve binalardan dumanların yükseldiği görüldü.

Örgüt, Batı Şeria liderinin gözaltına alınmasına karşılık Salı gününden beri çeşitli saldırı tehditlerinde bulunarak yolların kapanmasına ve sokağa çıkma yasağına neden oluyor. - GAZZE