İsrail Gazze Şeridi'nde Kara Operasyonu Başlattı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada "Son 24 saatte "güvenlik alanını genişletmek ve Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyi arasında kısmi bir tampon oluşturmak amacıyla Gazze Şeridi'nin merkezinde ve güneyinde bir kara operasyonu başlatıldı" denildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin orta ve güneyinde kara operasyonları başlattığını duyurdu. IDF'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, son 24 saatte "güvenlik alanını genişletmek ve Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyi arasında kısmi bir tampon oluşturmak amacıyla Gazze Şeridi'nin merkezinde ve güneyinde bir kara operasyonu başlatıldı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, 252. Tümen'e bağlı birliklerin Netzarim Koridoru bölgesine girerek Selahaddin yoluna kadar olan bölgenin yaklaşık yarısını ele geçirdiği belirtildi. - TEL AVİV