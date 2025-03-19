Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis: Türk hükümetiyle diyalog kademeli olarak başlamalı

Rum liderden dikkat çeken "Türkiye" çıkışı: Artık başlamalıyız
2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında

Otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor

Dünyaca ünlü bankacılık devinden Türkiye'ye dev yatırım
İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

İstanbul'da iki metro istasyonu kapatıldı

İsrail Gazze Şeridi'nde Kara Operasyonu Başlattı

İsrail Gazze Şeridi'nde Kara Operasyonu Başlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin merkezinde ve güneyinde güvenlik alanını genişletmek amacıyla kara operasyonu başlattığını duyurdu. Operasyon kapsamında 252. Tümen'e bağlı birlikler bölgenin önemli bir kısmını ele geçirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada "Son 24 saatte "güvenlik alanını genişletmek ve Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyi arasında kısmi bir tampon oluşturmak amacıyla Gazze Şeridi'nin merkezinde ve güneyinde bir kara operasyonu başlatıldı" denildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin orta ve güneyinde kara operasyonları başlattığını duyurdu. IDF'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, son 24 saatte "güvenlik alanını genişletmek ve Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyi arasında kısmi bir tampon oluşturmak amacıyla Gazze Şeridi'nin merkezinde ve güneyinde bir kara operasyonu başlatıldı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, 252. Tümen'e bağlı birliklerin Netzarim Koridoru bölgesine girerek Selahaddin yoluna kadar olan bölgenin yaklaşık yarısını ele geçirdiği belirtildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title