İsrail, Gazze Şehri'ni İşgal Planını Onayladı

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze Şehri'ni işgal planını kabul ederken yaklaşık 60 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıkladı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şehri'ni işgal önerisine onay vermişti. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da dün gece İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir ve diğer üst düzey subaylar tarafından kendisine sunulan Netanyahu'nun Gazze Şehri'ni işgal planını onayladı. İsrail'in Gazze işgali için kabul ettiği operasyona "Gideon'un Savaş Arabaları B" adı verildi. Katz ayrıca, Gazze Şehri'nden Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmesi beklenen yaklaşık 1 milyon Filistinli sivil için "insani hazırlıkları" da onayladı.

60 bin yedek asker çağrılacak

Adı açıklanmayan İsrailli bir güvenlik kaynağı, Katz'ın onay vermesinin ardından yaklaşık 60 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıkladı. İsrail ordusu tarafından 60 bin asker için verilen emir kapsamında yedek askerlere göreve başlamalarından en az 2 hafta önce haber verilecek. Çağrılan yedek askerlerin tamamı Gazze Şehri'nin işgali saldırılarında görev almayacak.

18 Mart'ta ateşkesi bozan İsrail, 17 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı saldırılarına başlamıştı. - TEL AVİV