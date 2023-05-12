İsrail: 'Gazze'den İsrail'e 866 roket atıldı'

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail'in başlattığı hava saldırılarında Filistin tarafından İsrail'e 886 roket atıldığını açıkladı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde Gazze'ye yönelik saldırılar gerçekleştiren İsrail'in, Gazze topraklarından da roketli saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Filistin tarafından İsrail'e 886 roket atıldığını kaydetti. IDF Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, atılan 866 roketten 163'ünün sınırda düştüğü, 200'ünün ise engellendiğini söyledi. Roketlerin büyük bir kısmının İsrail'in güneyini hedef aldığını dile getiren Hagari, bazılarının Tel Aviv'in kuzeyine kadar ulaştığını aktardı.

İsrail tarafından yapılan açıklamalarda, İslami Cihad Hareketi'nin üst düzey isimlerinin saldırılarda öldürüldüğü kaydedilirken, 215 noktanın vurulduğu aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, can kaybının 31'e yükseldiği kaydedilmişti. - TEL AVİV