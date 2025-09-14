İsrail, Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni Vurdu: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

İsrail, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı İslam Üniversitesi'ne ait binayı vurdu.

İsrail, zorla yerinden edilen Filistinlileri hedef aldı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı İslam Üniversitesi'ne ait binayı vurdu. İsrail ordusu, ilk saldırının ardından eşyalarını almak için binaya dönen Filistinlileri ikinci kez hedef aldı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Gazze Şehri'nde 350 binden fazla Filistinli yerinden edildi

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, bu ayın başından bu yana İsrail'in Gazze'de 70 tane çok katlı binayı yıktığını, 120'sine ise ağır hasar verdiğini aktardı. Ofis, ayrıca İsrail saldırıları sonucu Gazze Şehri'nde 350 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

Öte yandan İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde 64 bin 871 kişi hayatını kaybetti, 164 bin 610 kişi de yaralandı. - GAZZE ŞERİDİ