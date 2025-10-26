Haberler

İsrail, Gazze'deki Esir Cenazeleri İçin Kızıl Haç ve Mısır Ekibine İzin Verdi

İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin cenazelerinin aranması için Kızıl Haç ve Mısırlı ekiplerin bölgeye girişine izin verdi. Hamas, yetersiz ekipman nedeniyle cenazelere ulaşmada zorluk yaşıyor.

İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin cenazelerini arama çalışmaları için Kızıl Haç ve Mısırlı ekiplerin bölgeye girişine izin verdi.

Hamas, ekipman yetersizliği nedeniyle İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden esirlerin cenazelerine ulaşmakta zorluk çekerken, İsrail hükümeti esirlerin cenazelerini arama çalışmaları için Kızıl Haç ve Mısırlı ekiplerin bölgeye girişine izin verdi. İsrail hükümeti, Kızıl Haç ve Mısırlı ekiplere Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun geri çekildiği "sarı çizgi"nin ötesinde esirlerin cenazelerini aramalarına izin verildiğini azıkladı.

Kızıl Haç ekipleri, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile bir araya gelerek, Refah'ın güneyinde olduğuna inanılan bir esir cenazesi için bölgeye hareket etti.

Hamas, ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 13'ünün cenazesini İsrail'e teslim etti. - TEL AVİV

