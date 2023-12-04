İsrail, Gazze'deki adliye binasını patlattı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki adliye binasını patlayıcı yerleştirerek havaya uçurdu. Patlamanın ardından bina kullanılamaz hale geldi.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki adliye binasını patlayıcı yerleştirerek havaya uçurdu.
İsrail, insani aranın sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) geçtiğimiz ay ele geçirdikleri adliye binasını bugün patlayıcı yerleştirerek kontrollü olarak patlattı. Patlamanın ardından gökyüzünü duman bulutu kaplarken, bina kullanılamaz hale geldi. - GAZZE