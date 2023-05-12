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İsrail, Gazze'de sivillere ait evleri vurdu

İsrail, Gazze'de sivillere ait evleri vurdu

3. Sayfa Haberleri

İsrail savaş uçakları, Gazze'ye yönelik saldırılarının dördüncü gününde sivillere ait evleri vurdu.

İsrail savaş uçakları, Gazze'ye yönelik saldırılarının dördüncü gününde sivillere ait evleri vurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Yerel kaynaklara göre İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze şehrinin kuzeyindeki Cebaliye mülteci kampının El Fakhoura bölgesinde bulunan bir evi, Beyt Lahya'nın batısındaki Al-Baraka bölgesinde Maarouf ailesine ait evi, Han Yunus şehrinin doğusundaki Abasan el-Kabira kasabasında Ebu Tai ailesinin evini ve Refah şehrinde Al-Hashash ailesinin evini hedef aldı. Evlerin vurulduğu anlar amatör kameralara yansırken, Refah şehrindeki yıkılan evde 1 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar 33 kişi hayatını kaybederken, yaralananların sayısı 111'e yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsrail Gazze 3. Sayfa Haberler

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