İsrail, Gazze'de apartmanı vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir apartmanı hedef aldığı saldırı sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 5 Filistinli yaralandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında toplam ölü sayısı 33'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki El-Nasr Mahallesi'nde bulunan bir apartmanı vurduğu bildirildi. Saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralıların Shifa Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e, yaralananların sayısının ise 110'a yükseldiği kaydedildi. - GAZZE