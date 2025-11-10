Haberler

İsrail, Gazze'de 15 Filistinli Mahkumun Cenazesini İade Etti

Güncelleme:
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması kapsamında 15 Filistinli mahkumun cenazesini teslim etti. Anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen bu teslimat, 12. cenaze iadesi oldu ve toplamda 315 cenaze geri verilmiş oldu.

İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması kapsamında esir takası yapılmaya devam ediyor. Dün Hamas'ın İsrailli bir askerin cenazesini teslim etmesinin ardından bugün İsrail adım attı. Filistinli sağlık kaynakları, İsrail'in anlaşma kapsamında 15 Filistinli mahkumun cenazesini yetkililere teslim ettiğini bildirdi. Kaynaklar, cenazelerin Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ekipleri tarafından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasser Hastanesi'ne getirildiğini söyledi.

Yapılan son teslim, İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapsamında gerçekleştirilen 12. cenaze teslimi oldu. Böylelikle toplam iade edilen cenaze sayısı 315'e ulaştı. Cenazelerin durumu ve Gazze Şeridi'ndeki kimlik tespit ekipmanlarının eksikliği nedeniyle yalnızca 89'unun kimliği tespit edilebildi. Çoğu cenazede işkence izleri olduğu bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
