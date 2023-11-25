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İsrail, Filistinlilerin tutulduğu hapishanenin çevresine saldırdı

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İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da bulunan ve Filistinli mahkumların tutulduğu Ofer Hapishanesi'nin çevresinde bekleyen Filistinlilere gerçek mermilerle saldırması sonucu 2 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da bulunan ve Filistinli mahkumların tutulduğu Ofer Hapishanesi'nin çevresinde bekleyen Filistinlilere gerçek mermilerle saldırması sonucu 2 kişi yaralandı.

İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası anlaşmasında 2'inci grupların serbest bırakılması beklenirken, İsrail askerleri saldırılarına devam ediyor. Batı Şeria'da bulunan ve Filistinli mahkumların tutulduğu Ofer Hapishanesi'nin çevresinde bekleyen Filistinlilere İsrail güçleri gerçek mermilerle saldırdı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu El Halil kenti yakınlarındaki Beyt Ummar köyünde ve Nablus şehri yakınlarındaki Burka kasabasında da yaralananların olduğu ifade edildi. - BATI ŞERİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batı Şeria İsrail Orta Doğu İnsan Hakları Güvenlik Uluslararası İlişkiler 3. Sayfa Haberler

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