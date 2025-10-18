İsrail, Filistin Cenazelerinin Dördüncü Grubunu Teslim Etti

Katar medyasında yer alan haberlere göre, İsrail, Filistinlilere ait cenazelerin dördüncü grubunu Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) teslim etti.

İsrail ile Hamas arasındaki cenaze takası sürüyor. Hamas'ın Gazze Şeridi'nde tutulan 1 esirin cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) teslim etmesinin ardından İsrail de harekete geçti. Katar medyasında yer alan haberlere göre, İsrail, Filistinlilere ait cenazelerin dördüncü grubunu Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) teslim etti.

Ateşkes anlaşması şartlarına göre, Hamas'ın iade ettiği her bir İsrailli esirin cenazesine karşılık, İsrail 15 Filistinlinin cenazesini iade ediyor. - GAZZE