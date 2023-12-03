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İsrail-Filistin çatışmalarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 61'e yükseldi

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Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 61'e yükseldiğini açıkladı. Ekim ayı gazeteciler için en ölümcül ay oldu.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 61'e yükseldiğini açıkladı. Ekim ayı gazeteciler için en ölümcül ay oldu.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana devam ederken, çatışmalarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı her geçen gün artıyor. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 61'e yükseldiği aktarıldı. CPJ'nin 1992 yılında gazeteci ölümlerini belgelemeye başlamasından bu yana ekim ayı gazeteciler için en ölümcül ay oldu.

CPJ, dün itibarıyla 54 Filistinli, 4 İsrailli ve 3 Lübnanlı gazeteci ve medya çalışanının çatışmalarda öldürüldüğünü belirterek, 11 gazetecinin yaralandığını, 3'ünün kayıp olduğunu ve 19'unun tutuklandığını ifade etti. CPJ, İsrail güçlerinin haber ajanslarına bir haftalık insani aranın ardından cuma günü savaşın yeniden başladığı Gazze Şeridi'nde çalışan gazetecilerin güvenliğini garanti edemeyeceklerini söylediğini belirtti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Filistin İsrail Uluslararası İlişkiler 3. Sayfa Medya Dünya Güncel Haberler

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