İsrail'e Yemen'den Füze Saldırısı: Hava Savunma Engelledi

İsrail'e Yemen'den Füze Saldırısı: Hava Savunma Engelledi
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına misilleme olarak bir füze fırlattı. Füze, İsrail'in hava savunma sistemi tarafından engellendi ve herhangi bir zarara yol açmadı.

İsrail ordusu Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle Ürdün Vadisi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde sirenlerin çaldığını açıkladı. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarına yanıt olarak bir misilleme saldırısı daha gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle Ürdün Vadisi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği bildirilirken, saldırı nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmediği aktarıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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