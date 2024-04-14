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İsrail'e Ticari Ambargo Talebiyle Eylem Yapıldı

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Filistin'e saldırı gerçekleştiren İsrail'e ticari ambargo koyulması gerektiğinin düşünen bir grup, Eskişehir'de eylem gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan İsrail'le ticareti kısıtlama kararını yeterli bulmayan bir grup, İsmet İnönü-1 Caddesi'nde bir araya gelerek eylem yaptı. İsrail'le devam eden ticaretin tamamen sonlandırılması, diplomatik ilişkilerin kesilmesini ve İsrail'i koruyan üslerin kapatılmasını talep eden grup, sloganlar atarak basın açıklaması yaptı.

Yapılan eylemde grup sözcüsü olarak basın açıklaması yapan Levent Baştürk, şu ifadeleri kullandı:

"Göstermelik kısıtlama kararlarını kabul etmediğimizi ve tüm kalemleri kapsayan erdemli bir ambargoyu talep ettiğimizi bugün bu meydandan ilan ediyoruz. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan kısıtlama kararında Filistinli çocukları katleden uçakların ve askeri araçların yakıt tedarikine dair bir ibare bulunmamaktadır. Yine kısıtlama açıklamasında, ellerindeki silahlarla masum insanları avlayıp, bir de üstüne üstlük kendilerine sivil yerleşimci diyen katil sürüsünün silah malzemelerine dair maddeler de bulunmamaktadır. Ayrıca İsrail sokaklarında öldürülen her Gazzeli çocuk, kadın ve erkek için kutlama yapan Siyonist devletin destekçilerine gönderilen gıda maddeleri hala bu ülke gümrüklerinden çıkmakta bu ülkede üretilerek İsrail'e sevk edilmektedir. Açıklanan kısıtlama kararında, Gazze halkı açlıktan kırılırken, sokaklarda eğlenmek için insan öldüren üniformalı ya da sivil Siyonist çetelerin gıda tedarikine dair bir işaret de bulunmamaktadır." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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