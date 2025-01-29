Üye Girişi
Haberler
Bilirkişi soruşturmasında Serhan Asker ve Seda Selek serbest

Bilirkişi soruşturmasında iki gazeteci hakkında karar verildi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Ahmet Türk'ün ardından Figen Yüksekdağ! Kardeşi ölü bulundu
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

İsrail'e Kaçak Giden Türklerin Ölümü: A.P. Hakkında Suçlamalar

İsrail'e Kaçak Giden Türklerin Ölümü: A.P. Hakkında Suçlamalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'e alacakları için giden 3 Türkün hayatını kaybettiği öğrenildi. A.P. hakkında ise bu kişileri bölgeye götürdüğü iddialarıyla suçlamalar devam ediyor. Kaçak yollarla çalışmaya giden Türk işçiler, yasal yollardan gitmeleri konusunda uyarıldı.

Alacakları için İsrail'e giden ve kendilerinden haber alınamayan 3 Türkün hayatını kaybettiğinin öğrenilmesinin ardından 3 kişiyi bölgeye götürdüğü iddia edilen A.P hakkında suçlamalar sürüyor.

2019 yılında kaçak yollarla A.P. aracılığı ile İsrail'e çalışmaya giden ve ismini vermek istemeyen bir kişi, A.P.'nin bu işi organize bir şebeke şeklinde yürüttüğünü iddia etti. İsrail'e umut tacirleri aracılığı ile kaçak yollarla giden Türk vatandaşlarının tampon bölgelerde hayatını kaybettiğini iddia eden işçi, çalışmak için gidecek kişileri yasal yollar kullanmaları için uyardı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek

Bolu'daki yangın sonrası İstanbul'daki binalar için harekete geçildi
Dr. Ekrem Teymur: DeepSeek yapay zekası ABD teknoloji devlerini sarstı

"DeepSeek yapay zekası ABD teknoloji devlerini sarstı"
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Bir dönemin efsanesi şimdi bu halde!
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.