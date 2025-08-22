İsrail'e Husiler'den Balistik Füze Saldırısı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Husiler tarafından ateşlenen bir füzenin havada parçalara ayrıldığını ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini aktardı. Husiler tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda "Filistin-2" isimli hipersonik balistik füzenin kullanıldığı açıklandı.

İsrail'de siren sesleri yükseldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bir balistik füze düşüşe geçtiği sırada havada parçalara ayrıldı. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve İsrail'in merkezinde farklı bölgelere şarapnel parçaları düştüğü bildirildi. Yetkililer, olayda henüz bir can veya mal kaybının olmadığını bildirirken, saldırıya ilişkin incelemelerin sürdüğünü aktardı. Füze parçalarından birinin Ginaton köyünde bir evin bahçesine düşmesi üzerine bölgeye acil durum ekipleri sevk edilirken, saldırı nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi ve hava sahası geçici olarak kapatıldı.

İsrail saldırıdan sonra Hizbullah'ı vurdu

Saldırıdan kısa bir süre sonra IDF tarafından yapılan başka bir açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Dir Kifa bölgesinde Hizbullah'a ait bir silah deposunun vurulduğu belirtildi.

Husiler: "Yemen, kuşatma kalkana kadar Gazze'nin yanında"

Husiler tarafından yapılan açıklamada ise, saldırıda "Filistin-2" isimli hipersonik balistik füzenin kullanıldığı belirtilerek, "Biz, tüm büyük Yemen halkı ile birlikte Gazze Şeridi'ndeki sadık direnişçi kardeşlerimizin kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını takdir ediyor ve onurlandırıyoruz. Gazze direnişçileri, ulusun onurunu ve haysiyetini savunmak için her şeyi göze alarak ilham verici bir örnek teşkil ettiler, işgale ve yayılmaya direnerek bizim ve tüm özgür insanların saygısını kazanıyorlar. Yemen, sadık halkı ve savaşçıları ile Gazze Şeridi'ne yönelik zulüm durana ve kuşatma kalkana kadar Gazze'yi destekleyecektir" denildi. - TEL AVİV