İsrail'e Fırlatılan Füze Engellendi

İsrail'e Fırlatılan Füze Engellendi
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Yemen'deki İran desteli Husiler tarafından İsrail'e fırlatılan bir füzenin engellendiğini açıkladı. Füze saldırısı nedeniyle ülke genelinde siren sesleri yükseldi ve binlerce kişi sığınaklara koştu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'deki İran desteli Husiler tarafından İsrail'e fırlatılan bir füzenin engellendiğini belirtti. Füze nedeniyle İsrail'de birçok noktada siren sesleri yükseldi.

Yemen'deki İran desteli Husilerin, İsrail'e yönelik füze saldırıları devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'den İsrail'e fırlatılan bir füzenin engellendiğini duyurdu. Füze nedeniyle İsrail'de 100'den fazla noktada siren sesi yükselirken, binlerce İsrailli sığınaklara koştu. Başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda ise uçuşlar güvenlik amacıyla geçici süreliğine durduruldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle Husiler, İsrail'e ve Kızıldeniz'de İsrail'e yardım ettiğini öne sürdüğü gemilere karşı füze ve İHA saldırıları düzenliyor. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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