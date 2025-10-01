İsrail Donanması, Küresel Sumud Filosu'na Müdahale Tehdidinde Bulundu

İsrail Donanması, Küresel Sumud Filosu'nu telsizle uyararak, "Geminizi durduracak ve el koyma işlemi başlatacağız" ifadelerini kullandı. Küresel Sumud Filosu Komite Üyesi Thiago Avila, cevap olarak, "İşlediğiniz sayısız savaş suçuna bir yenisini daha eklememenizi talep ediyoruz" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu ilerleyişine devam ederken, İsrail filodaki gemilere el koymaya hazırlanıyor. İsrail Donanması, Küresel Sumud Filosu'nu telsizle uyararak, "Aktif bir savaş bölgesinde, deniz ablukasını delme girişiminde bulunuyorsunuz. Geminizi durduracak ve el koyma işlemi başlatacağız. Eylemlerinizin tam sorumluluğu size ait olacaktır" dedi.

"Yani savaş suçlarının işlendiği bir yere mi girdiğimizi iddia ediyorsunuz?"

Küresel Sumud Filosu Komite Üyesi Thiago Avila ise İsrail Donanması'na yanıt vererek, "Aktif bir savaş bölgesine mi girdiğimizi söylüyorsunuz? Yani savaş suçlarının işlendiği bir yere mi girdiğimizi iddia ediyorsunuz? Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Bir kez daha hatırlatıyorum. Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'ye yönelik insani misyonları engelleme girişimlerinin uluslararası hukuk tarafından yasaklandığını ve soykırım suçundan sorumlu tutulmanız talebiyle uyumlu olduğuna dair geçici bir karar aldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başbakanınız Binyamin Netanyahu hakkında, çocukları ve insanları aç bırakarak ölüme terk etmek ve açlığı bir savaş silahı olarak kullanmak suçlarından dolayı tutuklama emri çıkardı" dedi.

"İşlediğiniz sayısız savaş suçuna bir yenisini daha eklememenizi talep ediyoruz"

Avila, "Bu nedenle, yolumuza devam etmek ahlaki görevimizdir. İşgal gücünün, kendi geleceğini tayin hakkına ve sınırlarını kontrol etme hakkına sahip olan Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımları kontrol etme girişimlerini reddetmek de ahlaki görevimizdir. Dolayısıyla, Gazze'deki Filistin halkına yardım götürme girişimlerini kontrol etme konusunda sizi meşru bir temsilci olarak tanımıyoruz. Sizden çekilmenizi, işlediğiniz sayısız savaş suçuna bir yenisini daha eklememenizi ve yolumuza devam etmemize izin vermenizi talep ediyoruz. Gazze'deki Filistinli kardeşlerimiz için düzenlediğimiz bu barışçıl, şiddet içermeyen insani dayanışma misyonumuza müdahale etmeyin. Sizi bir kez daha uyarıyorum" dedi.

Birçok gemiyle iletişim kesildi

İsrail Donanması'nın uyguladığı karartma nedeniyle filoda bulunan birçok gemi ile iletişim kesilirken, internet üzerinden gemilerden yapılan canlı yayınlara da artık ulaşılamıyor. - TEL AVİV