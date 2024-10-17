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İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas Lideri Yahya Sinwar Öldürüldü

İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas Lideri Yahya Sinwar Öldürüldü
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İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, dünya genelindeki mevkidaşlarına gönderdiği mesajda, İsrail ordusu tarafından Hamas lideri Yahya Sinwar'ın öldürüldüğünü açıkladı. Hamas ise Sinwar'ın akıbeti hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, dünya genelindeki görüştüğü mevkidaşlarına gönderdiği mesajda İsrail ordusunun saldırısında Hamas lideri Yahya Sinwar'ın hayatını kaybettiğini açıklarken, Hamas'tan Sinwar'ın akıbeti hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

Hamas lideri Yahya Sinwar'ın akıbeti hakkında açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, yabancı mevkidaşlarına gönderdiği mesajda, "Yahya Sinwar, İsrail ordusu askerleri tarafından öldürüldü" dedi.

Katz "Bu olayın rehinelerin kurtarılması ve Hamas ile İran'ın kontrolünden kurtulmuş bir Gazze için bir fırsat oluşturduğunu" ileri sürerek, "İsrail'in bu önemli hedefleri gerçekleştirmek için desteğinize ve yardımınıza her zamankinden daha fazla ihtiyacı var" dedi.

İsrail ordusu ve iç istihbarat servisi Shin Bet tarafından yapılan ortak açıklamada da, "bölgede düzenlenen operasyonda kimlik tespiti sürecinin tamamlanmasının ardından Sinwar'ın hayatını kaybettiğinin belirlendiği" belirtildi.

Hamas, Yahya Sinwar'ın akıbeti hakkında henüz resmi açıklama yapmazken, Hamas kaynakları, Sinwar'ın İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği bir operasyonda hayatını kaybetmiş olabileceğine dair işaretler olduğunu ifade etmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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