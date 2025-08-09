İsrail Destekli Çeteler, Gazze'deki İnsani Yardım Tırlarını Yağmalıyor

İsrail destekli çeteler, Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlayan tırları yağmalamaya devam ediyor.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve açlığı silah olarak kullanmayı sürdürürken, bölgeye zor şartlarda insani yardım sağlayan tırlar da İsrail destekli çetelerce yağmalanmaya devam ediyor. Filistinli kaynaklar, İsrail'in devamlı saldırılarının ardından güvenlik güçlerinin yokluğundan faydalanan, İsrail'in koruması altındaki hırsızların ve çete üyelerinin tırlara saldırarak araçları ele geçirdiğini belirtti.

Filistin Hükümeti Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Dün Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemesi taşıyan 83 tır giriş yaptı, ancak bu araçlar, İsrail'in Filistin halkının direncini kırmaya ve açlığı silah olarak kullanarak bölgede sistematik bir kaos oluşturmaya yönelik planları dahilinde çete üyelerince yağmalandı. Ayrıca geçtiğimiz 13 gün içerisinde Gazze'ye beklenen 7 bin 800 tır yerine sadece bin 115 araç giriş yaptı. Bir başka deyişle, bölge halkının temel ihtiyaçlarının sadece yüzde 14'ü karşılandı. İsrail'in işgali gerekli gıda ve yardım malzemelerinin bölgeye tedarikini engelliyor, sınırlardan geçişleri imkansız kılıyor ve uluslararası örgütlerin insani yardım çalışmalarını baltalıyor" ifadeleri kullandı.

Açıklamada ayrıca, devam eden savaş nedeniyle altyapının geniş kapsamda zarar gördüğü Gazze'deki 2,4 milyon kişinin temel ihtiyaçlarının karşılanması günde en az 600 tır dolusu insani yardım malzemesi sağlanmasının gerektiği hatırlatıldı.

Filistin Hükümeti Medya Ofisi, işgalci İsrail'i ve müttefiklerini bölgedeki insani krizden sorumlu tutarken, Birleşmiş Milletler'i (BM), Arap ülkelerini, diğer İslam ülkelerini ve uluslararası toplumu da bölgeye giriş çıkışların açılması ve insani yardım tedarikinin güvence altına alınması için Filistinlilere karşı suç işleyen İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

İsrail, dün Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği Deyr el-Belah kentini hedef almış, yardım dağıtımlarında görevli 5 güvenlik çalışanı hayatını kaybetmişti. - GAZZE