İsrail'den Yemen'in Başkenti Sana'ya Hava Saldırısı

İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi.

İsrail, bir kez daha Yemen'e hava saldırısı düzenledi. Yemen'deki İran destekli Husiler, hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarına karşılık verdiğini belirterek, İsrail'in başkent Sana'da birkaç bölgeyi hedef aldığını ifade etti. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor. - SANA