İsrail'den Suriye'ye roket saldırısı: 3 yaralı

İsrail'in, Suriye'nin Hama ve Tartus şehirlerine düzenlediği roket saldırılarında en az 3 asker yaralandı.

İsrail'in, Suriye'nin Hama ve Tartus şehirlerine düzenlediği roket saldırılarında en az 3 asker yaralandı.

İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi. Hama ve Tartus şehirlerinin kırsal kesimlerinin füzelerle hedef alındığı saldırılarda en az 3 askerin yaralandığı belirtildi. Suriye devlet medyasının askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, Suriye hava savunma sisteminin bazı füzeleri engellediği aktarıldı. İsrail tarafından ise saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı. - HAMA