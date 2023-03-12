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İsrail'den Suriye'ye roket saldırısı: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

İsrail'den Suriye'ye roket saldırısı: 3 yaralı

İsrail'in, Suriye'nin Hama ve Tartus şehirlerine düzenlediği roket saldırılarında en az 3 asker yaralandı.

İsrail'in, Suriye'nin Hama ve Tartus şehirlerine düzenlediği roket saldırılarında en az 3 asker yaralandı.

İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi. Hama ve Tartus şehirlerinin kırsal kesimlerinin füzelerle hedef alındığı saldırılarda en az 3 askerin yaralandığı belirtildi. Suriye devlet medyasının askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, Suriye hava savunma sisteminin bazı füzeleri engellediği aktarıldı. İsrail tarafından ise saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı. - HAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsrail Suriye 3. Sayfa Haberler

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