İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı - Haberler

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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

Suriye, İsrail savaş uçaklarının dün gece başkent Şam'ın güneyindeki bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Suriye, İsrail savaş uçaklarının dün gece başkent Şam'ın güneyindeki bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Suriye resmi devlet medyası SANA, İsrail savaş uçaklarının dün gece Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini ve birçok bölgede hasar meydana geldiğini bildirdi. Suriye ordusundan bir yetkili, "İsrail, Şam kentinin güneyindeki bazı noktaları hedef alarak işgal altındaki Suriye Golan yönünden bir hava saldırısı düzenledi. Hava savunmamız füzelere karşı gelerek çoğunu vurdu ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı" dedi.

İsrailli yetkililer tarafından saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, 2011 yılından bu yana Suriye'de İran destekli gruplara ve rejime ait noktalara saldırı düzenliyor. - HALEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsrail Suriye 3. Sayfa Haberler

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