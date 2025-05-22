İsrail'den Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Toul köyüne hava saldırısı düzenledi. Saldırının detayları henüz netleşmedi. İsrail, saldırı öncesinde köy için tahliye uyarısı yaptı.
İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir köye hava saldırısı düzenledi.
İsrail, geçtiğimiz sene 27 Kasım'da Lübnan ile arasında varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Toul adlı köye hava saldırısı düzenledi. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmezken, İsrail saldırı öncesi söz konusu köy için tahliye uyarısı yayınladı. - BEYRUT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa