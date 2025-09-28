Haberler

İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı: Ateşkes İhlali Sürekleniyor

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenleyerek geçen yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Saldırılar sonucu 260'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan basını, İsrail'in Kfarreman ve Jarmaq arasındaki bölgeye hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Saldırılardaki mal ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in Lübnan ile Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasından bu yana düzenlediği saldırılarda 260'tan fazla kişi hayatını kaybetti, 600'den fazla kişi de yaralandı. - BEYRUT

