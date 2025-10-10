Haberler

İsrail'den Kurtarılan Aktivistler İstanbul'a Döndü
İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerdeki 94 aktivist, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı ve sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan aktivistler, İstanbul Havalimanı'na inişlerinin ardından sağlık kontrolü için Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 18'i Türk 76'sı yabancı olmak üzere toplam 94 aktivist Türkiye'ye getirildi. Saat 12.00'de Ürdün'den hareket eden özel uçak, saat 14.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Aileleri ve yakınları tarafından karşılanan Türk aktivistler, havalimanındaki işlemleri tamamlandı. Aktivistler, ardından sağlık muayenelerinin yapılması için kendilerine tahsis edilen araçlarla Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Aktivistlerin buradaki sağlık muayenelerinin tamamlanmasından sonra ise emniyette ifade vermeleri bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
