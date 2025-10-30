Haberler

İsrail'den Han Yunus'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

Güncelleme:
Filistinli kaynaklar, İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentine yönelik hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Ateşkese rağmen devam eden saldırılar sonucunda can kaybı ve yaralı sayısının arttığı belirtiliyor.

Filistinli kaynaklar, İsrail'e ait savaş uçaklarının bu gece Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kenti yakınlarına hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İsrail, Hamas ile Gazze Şeridi'nde vardığı ateşkes anlaşmasına bağlı kalacağını açıklamasına rağmen saldırılarını sürdürüyor. Filistinli kaynaklar, İsrail'e ait yaklaşık 10 savaş uçağının gece Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki bölgelere hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Kaynaklar ayrıca, İsrail tanklarının Gazze şehrinin doğusundaki bölgeleri de vurduğunu bildirdi. Filistinli kaynaklar, Han Yunus'un doğusundaki Abasan bölgesine yönelik saldırılarda yerel bir elektrik firmasına ait bir binanın yıkıldığını bildirdi. Saldırılardaki can kaybına ilişkin bir açıklama yapılmazken, İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) de henüz olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısı 211'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 211, enkaz altından çıkarılanların sayısının 482, yaralı sayısının da 597 olduğu bildirilmişti. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 68 bin 643'e yükseldiği, yaralı sayısının 170 bin 655'e ulaştığı ifade edilmişti. - HAN YUNUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
