İsrail'den gıda yardımı bekleyen Filistinlilere saldırı: 8'i çocuk 12 ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir sağlık birimi yakınlarına gerçekleştirdiği saldırıda gıda yardımı için sırada bekleyen 8'i çocuk 12 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef aldığı saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin merkezindeki açlıkla mücadele eden Deir al-Balah kentinde bir sağlık birimi yakınlarına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenledi. İsrail'in saldırısında, olay yerinde gıda yardımı için sırada bekleyen 8'i çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli de yaralandı. Yaralılar El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 57 bin 680 kişinin hayatını kaybettiği, 137 bin 409 kişinin ise yaralandığı belirtilmişti. - GAZZE