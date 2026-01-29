İsrail'den Gazze'ye İHA Saldırısı: 2 Ölü

Filistinli kaynaklar, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Al-Maghazi Mülteci Kampı yakınlarında sivillerin toplandığı bir noktaya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail, Hamas ile yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistinli kaynaklar, İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Al-Maghazi Mülteci Kampı yakınlarında sivillerin toplandığı bir noktayı insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla hedef aldığını belirtirken, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin yaralandığını aktardı. Ölü ve yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar aracılığıyla İsrail'in saldırıları nedeniyle son derece zor sağlık şartlarının bulunduğu ve ciddi tıbbi malzeme eksikliği yaşanan El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 71 bin 667'ye, toplam yaralı sayısının da 171 bin 343'e ulaştığı aktarılmıştı. - GAZZE