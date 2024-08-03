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İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği dronlu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bir araca düzenlediği dronlu saldırı sonucu Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Tulkarem lideri dahil olmak üzere 5 kişinin ölümüne neden oldu. Ölenlerin kimlikleri henüz belirlenmedi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bir araca düzenlediği dronlu saldırı sonucu aralarında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Tulkarem liderinin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da kanlı saldırılarına devam ediyor. İsrail güçleri bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarem kenti yakınlarında bir araca dronla saldırdı. Saldırıda aralarında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Tulkarem liderinin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Kassam Tugayları yaptıkları açıklamada liderin hayatını kaybettiğini dorularken, araçtaki diğer 4 kişinin kimlikleri henüz belirlenmedi. Ölenlerin cansız bedeni Tulkarem'deki Şehit Dr. Thabet Thabet Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BATI ŞERİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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