Gazze'de hastane yakınına dron saldırısı: 3 ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınına düzenlediği dron saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Deir el-Balah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınındaki bir aşevine dron saldırısı düzenledi. Saldırıda, 3 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun daha önce Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Can kaybı 73 bine yaklaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkesten bu yana toplam can kaybının 871'e, yaralı sayısının ise 2 bin 562'ye ulaştığını ifade etti. Bakanlık ayrıca, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'te bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 763'e, yaralananların sayısının 172 bin 664'e yükseldiğini bildirdi. - GAZZE

