İsrail'deki Saldırıda Ben Gurion Üniversitesi'ne Ait Laboratuvarlar Yıkıldı

İsrail'deki Saldırıda Ben Gurion Üniversitesi'ne Ait Laboratuvarlar Yıkıldı
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İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırılarında Soroka Hastanesi'ne isabet eden bir füze, Ben Gurion Üniversitesi'ndeki 6 araştırma laboratuvarının yıkılmasına neden oldu. 9 laboratuvarın zarar gördüğü belirtildi. Üniversite yıllarca süren araştırma projelerinin kaybedildiğini açıkladı.

İsrail'in Ben Gurion Üniversitesi yönetimi, İran'ın misilleme saldırılarında bir füzenin isabet ettiği Soroka Hastanesi'nde 6 araştırma laboratuvarının yıkıldığını, 9'unun zarar gördüğünü belirterek, "Yıllarca süren çalışmalar kaybedildi" dedi.

İsrail'in Beerşeba kentindeki Ben Gurion Üniversitesi'nden İran- İsrail arasındaki çatışmaya ilişkin hasar tespit açıklaması yapıldı. Açıklamada, İran'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği misilleme saldırılarında 19 Haziran tarihinde Soroka Hastanesine isabet eden bir füzenin etkisiyle üniversiteye ait 6 araştırma laboratuvarının yıkıldığı, 9 laboratuvarın ise zarar gördüğü aktarıldı. "Tıp ve biyoloji alanındaki çeşitli araştırma projeleri üzerinde yıllarca süren çalışmalar kaybedildi" açıklamasını yapan üniversite yönetimi, kampüsteki 30 binanın yanı sıra sınıflar, öğretim laboratuvarları ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin anatomi laboratuvarının da saldırıdan önemli ölçüde etkilendiğini belirtti. Açıklamada, "Zararın onlarca, hatta belki de yüz milyonlarca ŞEKEL'e ulaşacağını tahmin ediyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca Beerşeba'ya isabet eden İran füzeleri yüzünden 50 fakülte ile hastane çalışanının ve 48 üniversite öğrencisinin evinin saldırıda zarar gördüğü, çalışan hanelerinden 25'inin ve öğrenci hanelerinden de 41'inin tahliye edildiği aktarıldı. Ayrıca kentteki evi zarar gören 4 ailenin ve tahliye edilen çalışanların da öğrenci yurtlarına yerleştirildiği belirtildi. - BEERŞEBA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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