- İsrail'de yargı reformu protestoları sürüyor

TEL AVİV - İsrail'in başkenti Tel Aviv'de binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformunu protesto etmeye devam ediyor.

İsrail'in birçok noktasında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformunun ertelendiğini duyurmasına rağmen binlerce kişi protesto gösterisi düzenlemeye devam ediyor. Başkent Tel Aviv'de Kaplan Caddesi'nde bir araya gelen binlerce gösterici, ellerinde taşıdıkları İsrail bayraklarıyla hükümet karşıtı sloganlar attı.

Çok sayıda meslek grubu ve çalışan greve gitmişti

İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından halk yeniden sokaklara dökülmüş, aralarında İsrail'in en büyük işçi sendikası Hastadrut, üniversiteler, avukatlar, hastane ve sağlık çalışanlarının bulunduğu çok sayıda meslek grubu ve çalışan grev kararı almıştı. Ben Gurion Uluslararası Havalimanı çalışanlarının da greve katılması ile havalimanında seferler durdurulmuştu. İsrail basınında yer alan haberlerde, dünya genelindeki İsrail büyükelçilikleri ve konsolosluklarının da tartışmalı yargı reformuna karşı düzenlenen grevlere destek verdiği ifade edilmişti.

Tartışmalı yargı reformu

Cumhurbaşkanı Herzog ile ABD'nin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor. Reformun yasalaşması için mecliste yapılacak üç oturumda da onay alması gereken yasa tasarısı, ilk onayını aldı. İsrail'in yazılı bir Anayasası bulunmazken, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı merci olarak görev yapıyor. İsrail'de devletin işleyişine, yönetimi ile insan hak ve özgürlüklerine ilişkin "temel yasalar" bulunuyor. Yüksek Mahkeme, Anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırı olduğu gerekçesiyle meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip.