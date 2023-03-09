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İsrail'de terör saldırısı: 1'i ağır 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

İsrail'de terör saldırısı: 1'i ağır 3 yaralı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen terör saldırısında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen terör saldırısında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı reformu binlerce İsrailli tarafından protesto edilirken, başkent Tel Aviv'den silah sesleri yükseldi. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, Dizengoff ve Gurion Caddesi köşesinde silahlı saldırı meydana geldiği belirtildi. Saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, yaralılar Ichilov Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, silahlı eylemin bir terör saldırısı olduğu aktarıldı. Silahlı saldırgan, polis tarafından etkisiz hale getirildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tel Aviv İsrail 3. Sayfa Haberler

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