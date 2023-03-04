İsrail'de küçük uçak otoyola düştü: 2 ölü 3. Sayfa Haberleri İsrail'in güneyinde acil iniş yapmaya çalışan küçük bir uçağın otoyola düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in güneyinde acil iniş yapmaya çalışan küçük bir uçağın otoyola düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in güneyinde bulunan Necef Çölü'ndeki Beersheba şehri yakınlarında acil iniş yapmak isteyen küçük bir uçak, otoyola düştü. Uçaktan alev ve yoğun duman yükselirken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. - TEL AVİV Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İsrail 3. Sayfa Dünya Haberler

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