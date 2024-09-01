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İsrail'de işçi sendikası grev çağrısı yaptı

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İsrail'in en büyük işçi sendikası Histadrut, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlamasına varılması için hükümete baskı yapacak bir eylem duyurusu yaptı. Histadrut Başkanı Arnon Bar-David yarın ülke genelinde grev çağrısı yaparken, 'Rehinelerin terk edilmesini durdurmalıyız. Sadece bizim müdahalemizin sarsılması gerekenleri sarsabileceği sonucuna vardık' ifadelerini kullandı.

İsrail'in en büyük işçi sendikası Histadrut tarafından yapılan açıklamada, yarın ülke genelinde grev çağrısı yapılırken, "Rehinelerin terk edilmesini durdurmalıyız. Sadece bizim müdahalemizin sarsılması gerekenleri sarsabileceği sonucuna vardık" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde bu sabah saatlerin 6 esirin cesedinin bulunması ülkede büyük tepki gördü. İsrail'in en büyük işçi sendikası Histadrut, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlamasına varılması için hükümete baskı yapacak bir eylem duyurusu yaptı. Histadrut Başkanı Arnon Bar-David yarın ülke genelinde grev çağrısı yaparken, "Rehinelerin terk edilmesini durdurmalıyız. Sadece bizim müdahalemizin sarsılması gerekenleri sarsabileceği sonucuna vardık" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurgulayan Arnon Bar-David, "Siyasi fikirler nedeniyle anlaşma ilerlemiyor ve bu kabul edilemez" dedi.

Ben Gurion Havalimanı'nda yarın operasyonlar durdurulacak

Başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda yarın yerel saatle 06.00 başlayacak genel grev çerçevesinde kapatılacak. Havalimanındaki tüm iniş çıkışlar ise saat 08.00'de durdurulacak. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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