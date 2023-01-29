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İsrail'de binlerce kişiden hükümet karşıtı protesto

3. Sayfa Haberleri

İsrail'de binlerce kişiden hükümet karşıtı protesto

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir araya gelen binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimlerini ve aşırı sağcı politikalarını protesto etti.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir araya gelen binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimlerini ve aşırı sağcı politikalarını protesto etti.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaklaşık 4 hafta önce başlayan protestolar devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimlerini ve aşırı sağcı politikalarını protesto etmek üzere binlerce kişi bir araya geldi. Protestocular, ellerinde İsrail bayrakları ve "Dünya kötü şeyler yapanlar tarafından kurtarılmayacak. Kendini kenarda harcayanlar ve hiçbir şey yapmayanlar tarafından yok edilecek" yazılı pankartlar taşıyarak yürüyüş gerçekleştirdi. Katılımcı sayısının ilerleyen saatlerde artmasının beklendiği protesto nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı.

Saygı duruşunda bulunuldu

Protestocular, dün Doğu Kudüs'teki Neve Yaakov Mahallesi'nde bulunan bir sinagogda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 7 kişiyi anmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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