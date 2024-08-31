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İsrail'de binlerce kişi hükümete tepki gösterdi

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen esir protestosunda binlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu ve hükümetine tepki göstererek istifa çağrısı yaptı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen esir protestosunda hükümete tepki gösteren binlerce İsrailli istifa çağrısı yaparken, kalabalık Başbakan Binyamin Netanyahu için "devletin sabotajcısı" ifadelerini kullandı.

İsrail'de esir yakınları ve onlara destek olmak isteyen binlerce gösterici başken Tel Aviv'de bir araya geldi. Kirya Askeri Üssü yakınlarında toplanan binlerce İsrailli Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşması müzakerelerinde sergiledikleri politika nedeniyle tepki gösterdi. Devletin sabotajcısı olarak nitelendirilen Netanyahu için "Suçlusun", "Doğrudan hapse gir" pankartları açan İsrailliler, esir anlaşmasının bir an önce imzalanmasını talep ederken, istifa çağrısı yaptı.

Öte yandan protestolar sırasında göstericiler ile polis arasında çatışma çıkarken, 2 gösterici gözaltına alındı. Atlı bir polisin çarptığı gösterici ise hastaneye kaldırıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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