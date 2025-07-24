İsrail'de Askerlerin Üzerine Araç Süren Sürücü 8 Askeri Yaraladı

İsrail polisi, Kfar Yona şehrinde İsrail vatandaşı bir kişinin aracını otobüs durağında bekleyen askerlerin üzerine sürmesi sonucu 8 İsrail askerinin yaraladığını açıkladı.

İsrail'in merkez bölgelerinde bulunan Kfar Yona şehrinde bir sürücü arabasını otobüs durağında bekleyen İsrail askerlerinin üzerine sürdü. İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, olayda 8 askerin yaralandığı ve sürücünün olay yerinden uzaklaştıktan sonra arabasını terk ederek kaçtığı duyuruldu. Arkan Khaled adlı 27 yaşındaki İsrail vatandaşı şüphelinin yakalanması için polis tarafından insan avı başlatıldı. İsrail polisi ayrıca saldırıyı şüpheli bir terör saldırısı olarak nitelendirdi.

İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada ise kazada yaralanan kişilerin Hadera şehrindeki Hillel Yaffe Tıp Merkezi'ne ve Netanya şehrindeki Liniado Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Bir sağlık görevlisi ise olay yerine geldiğinde yaralıların hepsinin bilincinin açık olduğunu ve "aracın üzerlerine gelirken hızlandığını fark ettiklerini" söylediklerini belirtti. Görevli ayrıca, bazı yaralıların otobüs durağından 15 metre kadar uzağa savrulduğunu söyledi. - TEL AVİV