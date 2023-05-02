İsrail'de 86 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu hayatını kaybetti

İsrail'de 86 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Khader Adnan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Filistin'in Gazze Şeridi'nden İsrail'e 25 roket fırlatıldı. Fırlatılan roketler nedeniyle 3 kişi yaralandı.

İsrail ve Filistin arasındaki tansiyon 86 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Khader Adnan'ın İsrail'de bulunduğu hapishanede hayatını kaybetmesinin ardından yeniden yükseldi. Adnan'ın ölüm haberinin ardından Gazze Şeridi'nden İsrail'e 25 roket fırlatıldı. Fırlatılan ilk üç roket Gazze Şeridi sınırındaki boş arazilere düşerken, Demir Kubbe hava savunma sistemi devreye girmedi. İlk 3 roketin ardından 22 roket daha fırlatılırken, Sderot, Nir Am, Erez ve diğer bazı kasabalarda siren sesleri yükseldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, fırlatılan 22 roketten 4'ünün hava savunma sistemi tarafından engellendiği aktarıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, 5 roketin yerleşim alanlarına düştüğüne dair ihbarlar alındığı ifade edildi.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, fırlatılan roketler nedeniyle 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Sderot Belediye Başkanı'ndan Gazze'ye operasyon çağrısı

Sderot Belediye Başkanı Alon Davidi yaptığı açıklamada, düzenlenen roket saldırısının ardından hükümettin kendisini hayal kırıklığını uğrattığını dile getirerek, ülke liderlerini boş konuşmakla suçladı. Gazze'de suikast çağrısı yapan Davidi, ordunun Gazze'ye bir saldırı operasyonu başlatması gerektiğini savundu.

Öte yandan Gazze Şeridi'nden İsrail'e en son 7 Nisan'da roket fırlatılmıştı. - GAZZE