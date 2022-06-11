İsrail'de 18 araç şüpheli şekilde alev aldı - Haberler

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İsrail'de 18 araç şüpheli şekilde alev aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- İsrail'de 18 araç şüpheli şekilde alev aldı İsrail'in Safed kentindeki otogarda bulunan 18 araç gece saatlerinde şüpheli şekilde yandı.

- İsrail'de 18 araç şüpheli şekilde alev aldı

TEL AVİV - İsrail'in Safed kentindeki otogarda bulunan 18 araç gece saatlerinde şüpheli şekilde yandı.

İsrail'in Kuzey bölgesinde bulunan Safed kentindeki otogarda gece saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek ve park halindeki diğer araçları korumak için büyük çaba sarf etti. Çevre sakinleri, patlama sesleri nedeniyle büyük korkuyla uyandıklarını söyledi. Şüpheli yangında, 18 araç küle döndü. Safed Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı. Yetkililer, yangının bir suç olayı olduğunu bildirdi. Yangında can kaybı yaşanmadı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger İsrail 3. Sayfa Güncel Haberler

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