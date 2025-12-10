Haberler

İsrail, BM askerlerinin üzerine ateş açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan-İsrail sınırında görev yapan barış gücü askerlerinin üzerine İsrail askerleri tarafından ateş açıldığını bildirdi. Olayda kimse yaralanmadı, ancak saldırı BMGK'nın kararının ihlali olarak değerlendirildi.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan- İsrail sınır bölgesinde görev yapan barış gücü askerlerinin üzerine İsrail askerleri tarafından ateş açıldığını bildirdi.

İsrail, bir kez daha Lübnan-İsrail sınır bölgesinde görev yapan BM askerlerini hedef aldı. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından yapılan açıklamada, "Dün, Mavi Hat'ta devriye gezen araçlardaki barış gücü askerlerine, Sarda yakınlarında bir Merkava tankındaki İsrail askerleri tarafından ateş açıldı. Konvoyun üzerine makineli tüfekle ateş edildi" ifadeleri kullanarak, İsrail askerlerinin en az BM askerlerinin üzerine 50 mermi sıktığı aktarıldı.

BM askerlerinin UNIFIL'in irtibat kanalları aracılığıyla İsrail ordusuna ateşkes çağrısında bulunduğı ifade edilen açıklamada, "O sırada hem barış gücü askerleri hem de İsrail tankı Lübnan topraklarında bulunuyordu. Neyse ki, kimse yaralanmadı" denildi.

İsrail'in söz konusu devriye hakkında bilgilendirildiği dikkat çekilen açıklamada, "İsrail ordusu, Mavi Hat yakınlarındaki hassas bölgelerdeki devriyeler için olağan uygulama gereği, devriyenin yeri ve zamanı hakkında önceden bilgilendirilmişti" denildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1071 sayılı kararının "ciddi bir ihlali" olduğu vurgulandı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akif Ersoy, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Mehmet Akif Ersoy, bu halde mahkemeye sevk edildi
İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...

İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Mehmet Akif Ersoy, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Mehmet Akif Ersoy, bu halde mahkemeye sevk edildi
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
title