İsrail, BM askerlerinin üzerine ateş açtı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan- İsrail sınır bölgesinde görev yapan barış gücü askerlerinin üzerine İsrail askerleri tarafından ateş açıldığını bildirdi.

İsrail, bir kez daha Lübnan-İsrail sınır bölgesinde görev yapan BM askerlerini hedef aldı. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından yapılan açıklamada, "Dün, Mavi Hat'ta devriye gezen araçlardaki barış gücü askerlerine, Sarda yakınlarında bir Merkava tankındaki İsrail askerleri tarafından ateş açıldı. Konvoyun üzerine makineli tüfekle ateş edildi" ifadeleri kullanarak, İsrail askerlerinin en az BM askerlerinin üzerine 50 mermi sıktığı aktarıldı.

BM askerlerinin UNIFIL'in irtibat kanalları aracılığıyla İsrail ordusuna ateşkes çağrısında bulunduğı ifade edilen açıklamada, "O sırada hem barış gücü askerleri hem de İsrail tankı Lübnan topraklarında bulunuyordu. Neyse ki, kimse yaralanmadı" denildi.

İsrail'in söz konusu devriye hakkında bilgilendirildiği dikkat çekilen açıklamada, "İsrail ordusu, Mavi Hat yakınlarındaki hassas bölgelerdeki devriyeler için olağan uygulama gereği, devriyenin yeri ve zamanı hakkında önceden bilgilendirilmişti" denildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1071 sayılı kararının "ciddi bir ihlali" olduğu vurgulandı. - BEYRUT